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商品詳細
【商品名】額縁6枚セット【サイズ】288×378・・・1枚218×312・・・2枚242×303・・・2枚(各1箇所裏の留め具が経年劣化で割れています。)221×312・・・1枚【状態】ほぼ未使用ですが長期保管品の為商品状態をやや傷や汚れありにしています。紐はオマケになります。【注意事項】あくまでも中古品であり、完璧を求める方、細部にこだわる方は購入をお控えください。気になる点がございましたら、必ず入札前にご質問をお願い致します。その他住まいインテリア商品→#konkon住まいインテリア
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