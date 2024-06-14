【SNOOPY】ジム.ショア　ハロウィン　フィギュア！

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SNOOPYのハロウィンフィギュアです。ジム.ショアの作品になります。付属品の箱も有ります。 ジム・ショアーとは、アメリカ・サウスカロライナ州出身のデザイナーです。芸術を愛する両親、伝統的なキルトを作る祖母の影響を受け、個性的なデザインの作品を数多く発表してきました。木彫りの原型から型を取り、すべてハンドペイントで彩られた温かみのある作風が世界中で愛されています。横幅→14高さ→14奥行き→12素人採寸なので参考までにお願いします。閲覧ありがとうございました。こちらの商品は即決のみでお願いします。フィギュア種類···コレクションフィギュア性別···女スケール···その他スケール#エネスコ#Enesco#ピーナッツ#チャーリー・ブラウンとスヌーピーパンプキンパッチ#かぼちゃのご馳走#フィギュア#インテリア#ジム・ショア