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- スネアドラム ソナー SQ2 ※値下げ中‼︎
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商品詳細
ソナー スネアドラムSQ2SQ-1406SD-MHIローズウッド膨大な選択肢の中から多彩なキャラクターのスネアドラムを創り出せるSQ2シリーズから、クラシック音楽、吹奏楽にベストなスペックを、大量のサンプルから洗い出し、国内レギュラー商品としてビルドアップしました。選び抜かれた最高のサウンドをお楽しみください。サイズ:直径14×深さ6インチシェル:メイプル・ヘビーシェルの厚み:8mm-12プライテンション・ロッド:10テンション×2ストレイナー:デュアル・グライド・システムスネアサイド・ヘッド:レモ社製スネアサイドフープ:ソナー・ダイキャスト・フープ付属品:専用ハードケース、ドラムキー（SN-RK）打面ヘッドと響き線は取り替え済み打面ヘッド→REMO114BA-JPコーテッド/アンバサダーJPC40周年コラボ品響き線→ピュアサウンド P1416（元々ついていたソナーのスナッピーも保管してありますので、ご希望でしたら合わせてお送りします）5年ほど前に購入し、大事に使用してきましたが、仕事の都合上使用しなくなってしまったので、出品いたします。＊着払いでの発送になりますので、ご了承くださいませ。＊こちらの商品ページではスネアドラムのみの出品ですが、PearlのスネアスタンドS-1030Dも出品可能ですので、セットで購入ご希望の方がいらっしゃいましたら、コメントにてお問い合わせください。#スネアドラム#小太鼓#太鼓#打楽器#マーチング#吹奏楽#オーケストラ#マーチング#ソナー#sonor#sq2
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