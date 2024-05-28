朱銅　満腔　大角勲　氏作　共箱入

ご覧頂きありがとうございます^_^未使用、経年保管品です。朱銅の方が高額です。宜しくお願い致します。サイズ口径10㎝✖️8㎝ 横幅約9㎝ 高さ27㎝栞、宇金布、木箱付きです。すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。画像にて御判断下さい。



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