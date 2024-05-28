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朱銅　満腔　大角勲　氏作　共箱入
商品番号 X10719040570
商品名

朱銅　満腔　大角勲　氏作　共箱入
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 26,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^_^未使用、経年保管品です。朱銅の方が高額です。宜しくお願い致します。サイズ口径10㎝✖️8㎝　横幅約9㎝　高さ27㎝栞、宇金布、木箱付きです。すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。画像にて御判断下さい。
http://narcologia.ru/goods/parenthesis771044.html
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