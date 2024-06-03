唐筆 16本セット新品未使用

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勝大荘善璉湖筆揚州湖筆などの唐筆16本セット新品未使用品になります。当方あまり詳しくありませんが、品質の良かった古い時代のものも多く含まれているかと思います。全て未使用ですが、長期保管品になりますので経年に伴う毛のほつれ、筆管の歪み、小傷、汚れ等が所々にあると思いますのでご理解ください。サイズについては、最初の画像の真ん中の筆をメジャーとともに撮影しましたのでご確認ください。※神経質な方はご遠慮いただき、画像でご判断の上ご購入ください。※バラ売り・お値引きはできません。※即購入OKです。#書道#書道用品#筆#習字書道・習字用品···筆