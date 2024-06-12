JSB3 10th ANNIVERSARY 2WAYキャンバストートバッグ　他

即購入OK、匿名発送バラ売り△(バラ売りの場合、お値下げできない可能性が高いです)↓他のものとのまとめ買い等ご相談承ります！#みぷる_LDHJSB310thANNIVERSARY【①2WAYキャンバストートバッグ】【②登坂広臣デザインオリジナルチャームキーホルダー】【③ランチトート】・オンラインにて購入致しました。・新品未開封です。・暗所にて保管しておりました。アミューズメント専用景品【④カードホルダー(登坂広臣)】・新品未使用です。・アミューズメント景品ですので、初期傷等ご理解頂いた上でご購入お願いいたします。〈梱包について〉※バッグ類はワレモノではございませんので、追加の梱包は致しません。・キーホルダーは緩衝材に包み、その他水濡れ防止をし、匿名発送致します。〈発送について〉・仕事の都合により、「月/火/金」に発送しております。※発送予定は目安です。都度編集しておりませんので、遅れる可能性もございます。到着日時につきまして、不安やご希望がある方は必ず購入前にご相談お願い致します。その他、何かご質問等ございましたら、お気軽にコメントお寄せください(*´˘`*)#EXILE#三代目JSB#三代目JSoulBrothers#NAOKI#NAOTO#今市隆二#登坂広臣#山下健二郎#ELLY#岩田剛典#GENERATIONS#GENE#白濱亜嵐#数原龍友#片寄涼太#小森隼#佐野玲於#関口メンディー#中務裕太#THERAMPAGE#ランページ#RIKU#川村壱馬#吉野北人#藤原樹#長谷川慎#FANTASTICS#八木勇征#中島颯太#ガチャ#グッズ#ライブ#缶バッジ#アクリルスタンド#千社札#アクリルキーホルダー#居酒屋えぐざいる#トラステ



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