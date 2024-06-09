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Ｌ２０１　K712 　　2点!大塩昭山造』『奈良絵秋草文』　抹茶碗　共箱　茶道具
商品番号 J92283516157
商品名

Ｌ２０１　K712 　　2点!大塩昭山造』『奈良絵秋草文』　抹茶碗　共箱　茶道具
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 8,880 円
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商品詳細

高さ　約　7cm横幅　約　1⒈5cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/financier685660.html
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