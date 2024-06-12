Bbクラリネット用D.ボナード逆締めリガチャー

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D.BONADE クラリネット用リガチャー 表締め - 楽器堂管楽器専門ショップ

管楽器用パーツで人気の「buzz」が、D.ボナードの逆締めリガチャーをベースに特殊加工を施したオリジナルリガチャーです。D.ボナードのリガチャーは、リードとマウスピースの接点が中心に集まる設計になっており、中央の2本のレールにリードの振動を集めることで、豊かな音量と音色が得られます。buzzによって特殊加工が施されたこのオリジナルリガチャーは、音がより太くなり、音抜けや立ち上がりも良くなります。仕上げの種類も豊富で、通常よりも倍厚にメッキを施した\"S\"仕様（GP-S）と、さらに企業秘密という独自の音響処理を施した\"R\"仕様（PGP-R、PTP-R）もラインナップ。\"R\"仕様は通常の仕上げよりも厚みのある豊かな音色で、ppでもより遠くまで良く響くようになります。吹奏楽やクラシックを演奏される方に特にお薦めのリガチャーです。使用の跡があります。種類···クラリネット