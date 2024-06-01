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- 掛軸 長禅宗淡書［紅炉一点雪］大徳寺派 長禅庵 共箱！
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商品詳細
掛軸 長禅宗淡書［紅炉一点雪］大徳寺派長禅庵共箱！紙本（100x27.5)cm全体（171x30）cm
http://narcologia.ru/goods/monophonic679412.html
http://narcologia.ru/goods/choice254185.html
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