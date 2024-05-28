東大寺道善書付　二月堂　銘『松寿』　茶杓　共箱　茶道具

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商品詳細
東大寺道善書付の茶杓になります。茶杓の先端にやや傷があります。#東大寺#二月堂#道善#茶杓#その他の茶道具商品はこちら
http://narcologia.ru/goods/response342042.html
http://narcologia.ru/goods/perforce580865.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi310347.html
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