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東大寺道善書付　二月堂　銘『松寿』　茶杓　共箱　茶道具
商品番号 Y48573278989
商品名

東大寺道善書付　二月堂　銘『松寿』　茶杓　共箱　茶道具
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東大寺道善書付の茶杓になります。茶杓の先端にやや傷があります。#東大寺#二月堂#道善#茶杓#その他の茶道具商品はこちら
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