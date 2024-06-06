スネアスタンド　パール製

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種類···スネアスタンドパール製のスネアスタンドです。昔のモデルですが、問題なく使用出来ます。ダブルレッグです。3枚目の画像を参考にして頂きたいのですが、最も下げた高さは、レッグを開いた状態でアームまで43センチ程になります。深胴のスネアや低いセッティングをされる方向きかと思います。お使いのスネアとの参考にして下さい。ダブルレッグで安定感は良いです。昔のパール製ですが、当時のミドルクラス以上のモデルだったと思います。造りもしっかりしております。古い物ですので、サビ、傷、使用感あります。ご理解ください。種類···スネア