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ブロンズ置物‥馬上インディアン像
商品番号 I20201090114
商品名

ブロンズ置物‥馬上インディアン像
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 13,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ約25.5センチ幅約24センチ‥1913年ダルビン作ブロンズ馬上インディアン像でございます。ボストン美術館で購入のサインが有ります。
http://narcologia.ru/goods/diamond388258.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln651602.html
http://narcologia.ru/goods/traverse558026.html

ブロンズ置物‥馬上インディアン像
ブロンズ置物‥馬上インディアン像 - 金属工芸

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ブロンズ置物‥馬上インディアン像 - 金属工芸

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