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商品詳細
高さ約25.5センチ幅約24センチ‥1913年ダルビン作ブロンズ馬上インディアン像でございます。ボストン美術館で購入のサインが有ります。
http://narcologia.ru/goods/diamond388258.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln651602.html
http://narcologia.ru/goods/traverse558026.html
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ブロンズ置物‥馬上インディアン像 - 金属工芸
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