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B♭クラリネット リガチャー エディダニエルズ プラチナ シリコンキャップ付き
商品番号 H58602111156
商品名

B♭クラリネット リガチャー エディダニエルズ プラチナ シリコンキャップ付き
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 14,006 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···クラリネットアクセサリー・パーツ···リガチャー・キャップレベル···中級者今人気の、エディダニエルズのB♭クラリネットリガチャープラチナです。同時期に買ったもうひとつの方のリガチャーを使用することに決めたため、出品致します。購入時期は今年の10月です。試奏で2回吹きました。購入から日数たっていないので綺麗ですが、細かな初期傷等あります。写真でご確認ください。ゴールドより抵抗少ないなという印象で、華やかさというよりはクリアな音色が好きな方向きだなと思いました。表現もしやすく、タンギングもしやすいです。見た目が他とかぶらないのと、プラチナの輝きがシンプルでカッコイイです。
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