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掛軸　前大徳　戸上明道筆　一行書　「彩鳳舞丹霄」　共箱　V　5737A
商品番号 B59722594495
商品名

掛軸　前大徳　戸上明道筆　一行書　「彩鳳舞丹霄」　共箱　V　5737A
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 6,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式...掛け軸・掛軸大きさ　(全長)幅約120.5cm×55cm　(画寸)幅約34.6cm×53.2cm　土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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