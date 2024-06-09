【値下げました！】THR10 yamaha アンプ

※値下げ交渉不可となります。ご了承ください。重量···2.5kg〜5kg未満幅···300mm～400mm未満高さ···150mm～200mm未満奥行き···300mm～350mm未満THRシリーズのスタンダードモデルであるTHR10のサウンドは、繊細なクリーントーンからエッジの効いたディストーションサウンドまで幅広いジャンルに対応します。ご自宅はもちろんステージ控室、旅行先等、どこにも手軽に持ち運べるコンパクトなサイズに、リアルなギターサウンド、優れたエフェクト、ハイファイなステレオサウンドを搭載。「小さなアンプから出る音は質が良くない」、という常識を覆す革新的なアンプです。2年ほど使いましたが動作は全く問題ございません。写真の通り、取手の部分や金属部分に錆があります。今回、THR10Ⅱに買い換えたので売却します。電源コードなども付いていますが、箱、説明書がございません。ご理解の上お買い求めください。よろしくお願いします。



ヤマハ YAMAHA ギターアンプ THR10



ヤマハ | THR - アンプ・ヘッドホン - 概要



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