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FERNANDES TEJ-STD 2S フェルナンデス 布袋
商品番号 G99389933091
商品名

FERNANDES TEJ-STD 2S フェルナンデス 布袋
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 15,910 円
在庫状況 あり

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商品詳細

交渉中であっても購入された方とお取引させて頂きます。近年発売されたモデルになります。布袋柄はカッティングシートで自作しました。シートを剥がされる場合は粘着がありますので少し手間が掛かると思います。使用に伴う細かなすりギズはありますが目立つ傷はありません。ネックは多少順反り、トラスロッドは両側効きます。リアピックアップをEMGSAに交換しています。フロントの配線はカットボリューム付近でカットしてあります。
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