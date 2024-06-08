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YAMAHA ハイハットパッド RHH130 スタンド\u0026マット付属
商品番号 M23483857387
商品名

YAMAHA ハイハットパッド RHH130 スタンド\u0026マット付属
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 6,049 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。【状態】スタンドの金属部分やペダルにはやや使用感や経年劣化が見られますが、使用について問題はありません。本体も不具合なく通常通りご利用頂けます。付属は写真のもので全てとなります。よろしくお願い致します。【商品説明／仕様】RHH130希望小売価格:26,000円(税抜)ハイハットパッド(2ゾーン)ハイハットクラッチと一体型のセンサーを内蔵し、踏み心地に違和感がありません。パッド部、エッジ部の2ゾーン仕様ですので、強弱をつけた演奏もリアル。フットスプラッシュ奏法も可能です。【備考】・商品は可能な限りクリーニング、除菌等を行なっておりますが、写真以外にも傷汚れの残る箇所がある場合もあります。・ご購入に関してはシステム上、状況に関わらず手続きの早い方が優先となります。・特定の方への専用出品や取置き等は行なっておりません。・製品の機能詳細についてのご質問は、こちらで極力お答えしますが、こちらの認識に違いがあった場合でも責任を負いかねます。ご購入前に必ずご自身でメーカーHP等でお調べ頂くようお願い致します。・らくらくメルカリ便、またはゆうゆうメルカリ便の匿名配送に関しては、状況に応じてどちらかに変更する可能性があります。種類···ハイハットアクセサリー・パーツ···スタンド
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate182748.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit628086.html
http://narcologia.ru/goods/reflector643864.html

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