HYDE デザインピアス　BITE Ⅱ

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HYDEデザインピアス BITEⅡ＊この商品は片耳用です一度、短時間使用しました。消毒済です。専用のケースに入れて暗所に保管していました。新品ではありませんので気にされる方は購入をお控えください。即購入可。