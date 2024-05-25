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堀夏喜　BIGアクリルスタンド
商品番号 V11138664633
商品名

堀夏喜　BIGアクリルスタンド
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 11,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TRIBEKINGDOMのイベントランキング上位者の中から抽選で当たる非売品のBIGアクリルスタンドになります。出品に迷いがあるため突然に削除する可能性があります。新品、未使用品ではございますが素人の自宅保管ですので神経質な方は購入をお控えください。初期キズ等はご理解ください。※『景品送付のお知らせ』の用紙は付きません。即購入　⭕️値下げ　❌取り置き❌人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBEFANTASTICSメンバー···堀夏喜グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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