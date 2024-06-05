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ヤマハ エレキギター PACIFICA PAC112VMX YNS
商品番号 C85235243224
商品名

ヤマハ エレキギター PACIFICA PAC112VMX YNS
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 11,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤマハエレキギターPACIFICAPAC112VMXYNS純正ソフトケース付属新品、未使用の状態になります。間違えて複数注文してしまったので、出品しました。よろしくお願い致します。
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