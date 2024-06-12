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ヴィーナス　石膏像
商品番号 F22841100750
商品名

ヴィーナス　石膏像
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 5,047 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全長　高さ　約　54cm商品状態キズ　汚れありますがまだまだご活躍頂けます。デッサン/オブジェ用としてお使いください❣️⭐️コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。湯浴みするヴィーナス
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