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H-002 ミロ島ヴィーナス半身像（縮小） - 日本で唯一の石膏像専門ショップ「石膏像ドットコム」 H-002 ミロ島ヴィーナス半身像（縮小） - 日本で唯一の石膏像専門ショップ「石膏像ドットコム」



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全長 高さ 約 54cm商品状態キズ 汚れありますがまだまだご活躍頂けます。デッサン/オブジェ用としてお使いください❣️⭐️コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。湯浴みするヴィーナス