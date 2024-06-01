リパグナス、ツインフェルノ、グロテスク

トランスフォーマータイタンズリターン リパッグダブルクロスグロテス数回変形させてしまってありました。・武器、付属品あり・説明書あり・箱なし説明書、カードの状態が悪く、ツインフェルノのカードは２枚に剥がれてしまっています。その他の状態は写真に写っているものが全てです。タバコは吸いません。バラ売り不可。値下げ交渉には応じられませんのでご了承ください。REPUGNUSTWINFERNOGROTUSQUE



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