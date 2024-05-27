ゾイド ライガーゼロ イクス 希少 完成品

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ゾイド、ライガーゼロイクスのトミーのプラモデルです。スケールは1/72で完成品となっています。また電池を入れても動作は行わないものと、ご了承くださいますようお願いいたします。欠品、損傷はありません。長期自宅保管しており、あくまで中古品のため、ご理解の上でご検討くださいますようお願い致します。#ゾイド#旧ゾイド#ライガー#ライガーゼロ#イクス#トミー#zoids#プラモデル種類...ロボット仕様...完成品