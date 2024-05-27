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ゾイド ライガーゼロ イクス 希少 完成品
商品番号 I73566070635
商品名

ゾイド ライガーゼロ イクス 希少 完成品
ブランド名 トミー
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゾイド、ライガーゼロイクスのトミーのプラモデルです。スケールは1/72で完成品となっています。また電池を入れても動作は行わないものと、ご了承くださいますようお願いいたします。欠品、損傷はありません。長期自宅保管しており、あくまで中古品のため、ご理解の上でご検討くださいますようお願い致します。#ゾイド#旧ゾイド#ライガー#ライガーゼロ#イクス#トミー#zoids#プラモデル種類...ロボット仕様...完成品
http://narcologia.ru/goods/mythic136535.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose212540.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture774841.html
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