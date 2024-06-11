藤井フミヤ 平安神宮 Zepp COREコア 2枚組DVD

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商品詳細
藤井フミヤ限定DVD2枚組2005SpecialLiveinZeppCORE平安神宮2006ファンクラブ限定販売のDVDになります。１回視聴後、大切に保管してました。美品であるかとは思いますが、長期保管による経年劣化あるかもしれません。中古品としてご理解いただける方のみご購入下さい。素人保管ですので、少しでも気になる方はご遠慮ください。クッション封筒にて発送予定です。
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