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- 《 チベット密教 新品 》 シンギングボウル 3点セット 法具 u64
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商品詳細
❗️格安❗️チベット密教 仏教 密教 法具シンギングボウル シンギングボール新品 未使用 1点物 直径 約11センチ 重量 約447gメタル 真鍮 銅等ボウル ステック 座布団(リングクッション)3点セットブッダ 仏陀 釈迦曼荼羅 マンダラ 梵字 六字真言 オム マニ ペ メ フム ブッダ 仏陀ヨガ 瞑想 浄化 倍音 ヒーリング リラクゼーション セラピーヘルスケア 釈迦 八吉祥 結界 縁起物 高野山 空海 弘法大師お守り 御守り マントラ 幸運 金運 開運 比叡山 最澄 縁起物擦り傷 小傷等がある場合がありますので、神経質な方はご遠慮下さい。
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