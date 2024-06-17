クレイバースト BOX シュリンク付き ポケセン購入

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商品詳細
友人に頼まれ、ポケモンセンターオンラインにて購入し届きましたが要らなくなったとの事で出品します(*_*)ダンボールを開けて中を見ただけで未開封です。届いた状態そのままでお送り致します。ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット拡張パック1Boxクレイバースト新品未開封シュリンク付
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