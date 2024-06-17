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クレイバースト BOX シュリンク付き ポケセン購入
商品番号 L14309402070
商品名

クレイバースト BOX シュリンク付き ポケセン購入
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 4,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

友人に頼まれ、ポケモンセンターオンラインにて購入し届きましたが要らなくなったとの事で出品します(⁠*⁠_⁠*⁠)ダンボールを開けて中を見ただけで未開封です。届いた状態そのままでお送り致します。ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット拡張パック1Boxクレイバースト新品未開封シュリンク付
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