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山下智久　sweet visionコンサート　ライブTシャツ
商品番号 U11966888548
商品名

山下智久　sweet visionコンサート　ライブTシャツ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

山下智久　ライブ『sweetvision』ツアー2023夏白Tシャツ一度ライブで着用しました。山Pもライブでこの同じ白Tシャツを着用していました。XLは私には少し大きかったのでお探しの方へ。XLは会場販売なし。洗濯済みで、しわがあり。ご了承の程ご購入をお願い致します。サイズ　・XL色・白にピンク字sweetvision素材・綿100%
http://narcologia.ru/goods/Adder732775.html
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