メルカリ　油絵　uF6-061004　野菜と果物

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世界でたったひとつ！＜油絵のサイズ＞U.S.サイズ 40.5cmx31cm(日本サイズのF6号の大きさより上下左右５ｍｍほど小さい）サインあり（表に小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります2004年制作）画布のより耐久性保持のため、裏にジェッソを塗布している場合があります【画法】最初にキャンバスの上にモザイク型に6色（黄、オレンジ、赤、黄緑、青、黒）を塗り、それを下地に絵を描きます。その下地の色がちらほら見え隠れし、それが効果を奏し魅力的な絵になっています。◼額付きご希望の場合は【メルカリ油絵 uF6-061004】でご検索ください作家紹介菅家令子（かんけりょうこ）洋画家創作写真家個展/展覧会ニューヨーク パリ,カンヌ/フランスミュンヘン/ドイツシカゴウイーン/オーストリア東京他出版物「写真集」“女R-I” 永久保存近代美術館（MoMA)/ニューヨークスミソニアン博物館/ワシントン「絵本」\"ん\" (ポストカードとしても使える絵本）人物、犬猫、女の子、風景、静物を描いた洋画家・創作写真家菅家令子によるポストカードブック 単行本 ハードカバー 64ページ 絵30ページ◼絵本ご希望の場合は【メルカリ ん(ポストカード絵本）】でご検索ください#インテリア #モダン#おしゃれ #モダンアート #昭和#大正ロマン #郷愁 #癒し #妖艶#魅惑的 #豪華#高級感 #結婚祝い #プレゼント#出産祝い #新築祝い#建築祝い #猫好きな方 #犬好きな方 #お孫さんへのプレゼント #おじいちゃんおばあちゃんへのプレゼント #子供のころの思い出#開店祝い #開業祝い