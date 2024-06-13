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京焼　加藤渓山作　砧青磁　牡丹文　花瓶　共箱　V　3373
商品番号 V70256058006
商品名

京焼　加藤渓山作　砧青磁　牡丹文　花瓶　共箱　V　3373
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 4,141 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約25.5cm　幅約15cm口外径約9.1㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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