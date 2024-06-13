バナナフィッシュ BANANA FISH スペシャルボックス

「BANANAFISHSPECIALBOX」【商品】1奥村英二ファースト写真集2フィッシュボーンTシャツ3BANANAFISHトランプ4オリジナルウォッチ5ピンバッジ6COOLバンダナ7アッシュぬいぐるみ8.9欠品。時計の動作確認してません。Tシャツは一度開いた時にヤケがありました。あまり触れたくないので袋から出した写真は撮ってませんが、ご希望でしたらお申し付けください。入手してそのままにしてますので、経年劣化の傷みを細かく確認してません。ご了承ください。缶は錆無く、状態良いと思います。バラ売り不可、他出品との同梱お値引き致します。コメントにてお知らせください。



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