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バナナフィッシュ BANANA FISH スペシャルボックス
商品番号 G77517839000
商品名

バナナフィッシュ BANANA FISH スペシャルボックス
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 5,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「BANANAFISHSPECIALBOX」【商品】1奥村英二ファースト写真集2フィッシュボーンTシャツ3BANANAFISHトランプ4オリジナルウォッチ5ピンバッジ6COOLバンダナ7アッシュぬいぐるみ8.9欠品。時計の動作確認してません。Tシャツは一度開いた時にヤケがありました。あまり触れたくないので袋から出した写真は撮ってませんが、ご希望でしたらお申し付けください。入手してそのままにしてますので、経年劣化の傷みを細かく確認してません。ご了承ください。缶は錆無く、状態良いと思います。バラ売り不可、他出品との同梱お値引き致します。コメントにてお知らせください。
http://narcologia.ru/goods/monophonic730012.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle572466.html
http://narcologia.ru/goods/diamond792358.html

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