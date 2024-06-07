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貴重　金髪の騎士　エーリッヒ・ハルトマン（ドラゴン）フィギャー　品
商品番号 L14830306138
商品名

貴重　金髪の騎士　エーリッヒ・ハルトマン（ドラゴン）フィギャー　品
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 7,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

貴重　金髪の騎士　エーリッヒ・ハルトマン（ドラゴン）フィギャー　中古品若き金髪のエース、ハルトマン（ドラゴン製）の珍しいフィギャーです。ドイツ空軍最多の撃墜数を誇るエースの頂点です。何分古いものですので、外箱等も含め劣化等あればご容赦ください。以上を踏まえご理解頂ける方のご購入をお願いします。（神経質な方はご遠慮願います）宜しくお願い致します。
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