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ポケモンカード　レジロック レジスチル レジアイス プレイヤーズプロモ
商品番号 N69887342424
商品名

ポケモンカード　レジロック レジスチル レジアイス プレイヤーズプロモ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 3,108 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)レジロック、レジスチル、レジアイスのプレイヤーズプロモーションカードです。キズや擦れは見られません。※カード裏面、ほんのわずかな反りがあります。※素人目で見ての判断ですのでご了承ください。もともと数年前にポケモンカードを集めており、コレクションをしておりました。ケースに入れて大切に保管しておりました。ただし、素人保管にはなりますので、あらかじめご理解の程よろしくお願いいたします。★高額商品のため、返品不可です。よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/organization885062.html
http://narcologia.ru/goods/Addict749318.html
http://narcologia.ru/goods/septet573619.html
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