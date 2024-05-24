ポケモンカード　レジロック レジスチル レジアイス プレイヤーズプロモ

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ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)特徴···プロモーションカード(PR)レジロック、レジスチル、レジアイスのプレイヤーズプロモーションカードです。キズや擦れは見られません。※カード裏面、ほんのわずかな反りがあります。※素人目で見ての判断ですのでご了承ください。もともと数年前にポケモンカードを集めており、コレクションをしておりました。ケースに入れて大切に保管しておりました。ただし、素人保管にはなりますので、あらかじめご理解の程よろしくお願いいたします。★高額商品のため、返品不可です。よろしくお願いいたします。