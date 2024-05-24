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mackie 802-vlz3 ミキサーmpc akai abletonpush
商品番号 O58896782378
商品名

mackie 802-vlz3 ミキサーmpc akai abletonpush
ブランド名 マッキー
特別価格 税込 2,940 円
在庫状況 あり

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商品詳細

mackieのミキサー802-vlz3です。機材整理にて出品します。最近は出番が無く、長らく収納されていました。今回簡単に動作確認しました。3-4チャンネルをsoloにしたときにライト点滅の接触が悪いのかまばらです、手で少しいじれば正常に点滅しつづけます。その他全ての機能、接触については確認出来ていませんのでご了承下さい。写真の通り経年のキズがあります。全体としてはひどい汚れ、破損はないと思いますが、古いものなので中古品ということでご理解頂ける方のご購入お待ちしております。付属品は電源コードのみです。ノークレームノーリターンでよろしくお願い致します。
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MACKIE 802VLZ3｜アークベル株式会社

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