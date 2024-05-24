mackie 802-vlz3 ミキサーmpc akai abletonpush

mackieのミキサー802-vlz3です。機材整理にて出品します。最近は出番が無く、長らく収納されていました。今回簡単に動作確認しました。3-4チャンネルをsoloにしたときにライト点滅の接触が悪いのかまばらです、手で少しいじれば正常に点滅しつづけます。その他全ての機能、接触については確認出来ていませんのでご了承下さい。写真の通り経年のキズがあります。全体としてはひどい汚れ、破損はないと思いますが、古いものなので中古品ということでご理解頂ける方のご購入お待ちしております。付属品は電源コードのみです。ノークレームノーリターンでよろしくお願い致します。



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Digital Monotone: Mackie 802-VLZ3



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