田原謙次(十三代田原陶兵衛) 萩大皿共箱 栞 裏千家十六代 坐忘斎書付　未使用

後の十三代田原陶兵衛となる田原謙次の共箱作品です。坐忘斎が「萩鉢」と書き付けておりますので菓子器としての使用も可能です。筋の通った素晴らしいお道具となっております。見目も大変美しく父十二代田原陶兵衛と中里重利に学んだ成果が遺憾なく発揮されております。状態は未使用完品です。中里重利に師事,十二代田原陶兵衛長男。専門外で質問に答えられない場合がございます。ご了承ください。品物サイズ(約) 高5.3cm幅34cm 無傷 ※素人採寸ですので誤差はご了承ください。



田原謙次(十三代田原陶兵衛) 萩大皿共箱 栞 裏千家十六代 坐忘斎書付 ...



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