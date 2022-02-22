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BUMP Acacia TEE Tシャツ XL ポケモン ミュウ 新品
商品番号 N74472104285
商品名

BUMP Acacia TEE Tシャツ XL ポケモン ミュウ 新品
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 9,457 円
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商品詳細

匿名発送です。同封できるものは100円引きです。素人保管素人検品のため神経質な方はご購入お控えください。新品未開封ですが1度人手に渡っています。BUMPOFCHICKENBUMPB.O.Cバンプオブチキン藤原基央増川弘明直井由文升秀夫ニコルTシャツTEEAcaciaアカシアポケモンミュウミューBlu-rayPokemon\u0026BUMPOFCHICKENAcaciaTEE(Blu-ray付)/BLACKTシャツSizeXL:着丈81×身幅59.5cmパッケージ袋Size(S～XL共通):幅29×高さ28cmBlu-ray収録内容01ポケモンスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA!」02アカシアfromStudioLiveSilverJubilee※Blu-ray収録内容の【01ポケモンスペシャルミュージックビデオ「GOTCHA!」】は、2020年11月4日リリースのシングル「アカシア/Gravity」のアカシア盤パッケージに収録されたDVDと同じ映像のBlu-ray仕様の映像となります。また同じくBlu-ray収録内容の【02アカシアfromStudioLiveSilverJubilee】は、2021年12月22日リリースのシングル「なないろ」の初回限定盤B(CD+Blu-ray)パッケージに収録されたアカシアの映像と同じ映像となります。
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