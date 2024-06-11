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- 【極美品】SHURE ダイナミックマイク BETA 57A
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商品詳細
SHURE(シュアー)の大定番楽器用マイ BETA57SM57の中域はそのままに、高域の抜けを更によくしたサウンド。ボーカル用としても使用されることもあるダイナミックマイクです。目立つ傷などなく大変綺麗な状態です★付属品は本体とケースのみです＾＾スペック■ダイナミックマイク、楽器用■スーパーカーディオイド■周波数特性：50Hz-16kHz■出力インピーダンス：150Ω■感度：?51dBV/Pa(2.8mV)■サイズ・重量：径43mm、長さ160mm・275g管理No.s1017a946
http://narcologia.ru/goods/cotton210761.html
http://narcologia.ru/goods/freezer502198.html
http://narcologia.ru/goods/enquire966489.html
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