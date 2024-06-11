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【極美品】SHURE ダイナミックマイク BETA 57A
商品番号 K83111407351
商品名

【極美品】SHURE ダイナミックマイク BETA 57A
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 7,650 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SHURE(シュアー)の大定番楽器用マイ　BETA57SM57の中域はそのままに、高域の抜けを更によくしたサウンド。ボーカル用としても使用されることもあるダイナミックマイクです。目立つ傷などなく大変綺麗な状態です★付属品は本体とケースのみです＾＾スペック■ダイナミックマイク、楽器用■スーパーカーディオイド■周波数特性：50Hz-16kHz■出力インピーダンス：150Ω■感度：?51dBV/Pa(2.8mV)■サイズ・重量：径43mm、長さ160mm・275g管理No.s1017a946
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