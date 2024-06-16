Armor PS-2C

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商品詳細
PS-2CARMOR（アルモア）定価：¥24000数年前に購入しましたが殆ど使用しないため出品いたします。マジックテープなどはありません。本体のみとなります。よろしくお願いします。#ARMOR#PS_2C種類···機材ケース・ラック・マウント
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