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Armor PS-2C
商品番号 Q92645319661
商品名

Armor PS-2C
ブランド名 アルモア
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PS-2CARMOR（アルモア）定価：¥24000数年前に購入しましたが殆ど使用しないため出品いたします。マジックテープなどはありません。本体のみとなります。よろしくお願いします。#ARMOR#PS_2C種類···機材ケース・ラック・マウント
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