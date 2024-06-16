p-201p p-201tw ダブルチェーンツインペダル

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即購入大歓迎^_^メーカー：pearl【パール】型番(商品名)：pearlp-201pp-201twダブルチェーンツインペダルご覧いただきありがとうございます!◆商品の状態◆画像でご確認ください◆メンテナンス項目◆動作確認済み！簡易清掃済み！◆付属品◆写真の物で全てとなります。★商品説明★PearlツインペダルP-201TW.近年の打楽器シーンでは、電子楽器やハイブリッド楽器の普及により、より多様な音色や演奏スタイルが生まれています。※万が一、商品説明にない不備があれば、到着後受取評価前に連絡いただければ返品保障いたします。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、キズ、擦れなどある場合がございます。画像をよく見て入札してください。また、商品の感じ方には個人差があるので、神経質な方の入札はお断りします。※プチプチ等に包んで発送いたします。※他サイトや店頭でも販売しておりますので、予告なく削除されることもございます!#キラリリショップの商品をご覧いただきありがとうございました！商品番号：733SKU：733_6_7_17800_11800アクセサリー...その他