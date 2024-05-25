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黒井健 リトグラフ カフェテラス
商品番号 B49143680088
商品名

黒井健 リトグラフ カフェテラス
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 10,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

黒井健さんのリトグラフです。20年以上前に購入しました。日の当たりにくい部屋で飾っていました。日焼けはあまりしていないと思われます。外箱はありません。額縁に入れたまま発送させて頂きます。神経質な方は御遠慮ください。額縁サイズ·····縦約60cm横約48.5cm絵·····縦約36cm横約28cm142/250
http://narcologia.ru/goods/stepchild407652.html
http://narcologia.ru/goods/mythic146435.html
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