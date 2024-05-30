

【真作】紀州浄福寺和尚/池大雅/春吟詩/掛軸☆宝船☆AB-386 【真作】紀州浄福寺和尚/池大雅/春吟詩/掛軸☆宝船☆AB-386



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【真作】【参考】紀州浄福寺和尚【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙、表装共に良好（美品）です。 桐共箱付 軸丈 縦 182㎝×幅 43㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。