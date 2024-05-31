尾崎豊　メディコムトイ　フィギュア

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商品詳細
尾崎豊「LastTeenageAppearanceYutakaOzakiThe10thMemorialFigure」リアルアクションヒーローズNo.155フィギュア新品未開封品になります。箱にしまって保管しておりました。外箱に経年劣化ございますので、神経質な方はご遠慮ください。実家の荷物整理ため出品致します。よろしくお願い致します！#尾崎豊#ミュージシャン#フィギュア#メディコムトイ
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