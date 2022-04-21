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サッカー　フィギュア　レアセット
商品番号 V52248628080
商品名

サッカー　フィギュア　レアセット
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コリンシアン　プロスターズのサッカーフィギュアになります。今では入手が難しいサッカーフィギュアです。状態は画像でご確認願います。バラ売り不可です。自宅保管の古い商品ですので、箱に汚れスレが有るものもあります。完璧な美品を希望される方は購入をご遠慮願います。ご購入後のクレーム，返品は対応致しません。以上の事を踏まえた上で、ご購入宜しくお願い致します。ジャンル（スポーツ選手）···サッカーフィギュア種類···コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/flight972028.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox586939.html
http://narcologia.ru/goods/plaque507907.html

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