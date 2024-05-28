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読売ジャイアンツ　松井秀喜　フィギュア　1999年　1000体限定　希少
商品番号 I79027182384
商品名

読売ジャイアンツ　松井秀喜　フィギュア　1999年　1000体限定　希少
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 14,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

読売ジャイアンツ時代の松井秀喜選手のフィギュアです。1999年のもので1000体しか製造販売されていない希少価値のあるフィギュアになります。WCBFプレミアムフィギュアプロ野球ベースボール読売ジャイアンツ長嶋茂雄王貞治ニューヨークヤンキースGODZILLAゴジラ松井大谷翔平坂本勇人グッズコレクション国民栄誉賞新品未開封送料無料※外箱に痛み汚れあり
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