第一興商/COLUMBIA/ミキシングアンプ/カラオケ/DAM-A6600/通電

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商品詳細
◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎早い者勝ち⭕️即購入大歓迎⭕️下記事項もご確認ください。◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎ーーーーーーーーーーーーーーー[商品情報]第一興商コロンビアステレオカラオケアンプStereoMixingAmplifier通電確認機材がないため使用は未確認になります。中古品をご理解いただける方のみご購入ください。[必読事項]素人の検品で中古品が多くなりますので、神経質な方はお店で購入をされてください。状態・付属品は写真をよくご確認ください。不審な方・評価が悪い方はトラブル防止のため、取引をお断りする場合がございます。素人簡易梱包になりますので、開封する際は商品が傷つかないようご注意ください。ーーーーーーーーーーーーーーー◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎質問等あればお気軽にコメントください♪どうぞよろしくお願い致します。◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎◼︎◻︎
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