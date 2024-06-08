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【専用】佐藤隆良筆『錦秋尾瀬』真作　二重箱付き　平山郁夫弟子作品
商品番号 F83707153794
商品名

【専用】佐藤隆良筆『錦秋尾瀬』真作　二重箱付き　平山郁夫弟子作品
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 13,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

予約者様　専用です。他の方はご遠慮ください。平山郁夫を師とした、佐藤隆良筆　錦秋尾瀬です。掛軸による作品は珍しい一品です。この掛け軸は綺麗な状態で保存していますが、10年以上前に購入のため、劣化、キズ、色感、日焼けはあると思います。出品にあたり真贋調査はしていません。絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景
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