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- 【専用】佐藤隆良筆『錦秋尾瀬』真作 二重箱付き 平山郁夫弟子作品
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商品詳細
予約者様 専用です。他の方はご遠慮ください。平山郁夫を師とした、佐藤隆良筆 錦秋尾瀬です。掛軸による作品は珍しい一品です。この掛け軸は綺麗な状態で保存していますが、10年以上前に購入のため、劣化、キズ、色感、日焼けはあると思います。出品にあたり真贋調査はしていません。絵画の種類···日本画形式···掛け軸・掛軸主題···風景・海景
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http://narcologia.ru/goods/encourage386872.html
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