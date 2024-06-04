食品サンプル大　焼き鳥＆お寿司シリーズ　ストラップ

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商品詳細
✦食品サンプル ストラップシリーズ✦7点+オマケ2点sizeは写真の通り10㌢超えでボリュームあります❢クレーンゲームにて戦利品!集めるのに倍のお値段、１つ千円〜二千円は、軽くかかっておりますので、おまとめでかなりお得にお譲りです❢未使用・保管品にて、ご理解いただける方へ。・焼き鳥串・マグロ・トロマグロ・アジ・ウニ軍艦・ブリ・ネギトロ軍艦・くら寿司の２つはオマケです食品サンプルは、外国の方へのプレゼントでも喜ばれます!宅配コンパクト便(手数料+箱代+送料込み)にて発送致します!#食品サンプル#チェーンホルダー#ストラップ#寿司#ホビー#アミューズメント#玩具#お土産#食品サンプル寿司#海外お土産#アクセサリー#くら寿司#ゲーム
http://narcologia.ru/goods/displease199431.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle422625.html
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