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ポケカ　ＰＳＡ１０　デオキシス　ＶSTAR　ＳＡＲ
商品番号 Y76199566025
商品名

ポケカ　ＰＳＡ１０　デオキシス　ＶSTAR　ＳＡＲ
ブランド名 Yswirl
特別価格 税込 3,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSA１０　鑑定枚数　　１１８３枚　　２０２３/８/１日現在ご覧いただきありがとうございます。出品商品は・・・・＊ポケモンカード　PSA１０　デオキシス　ＶSTAR　ＳＡＲになります。PSA10のカードのランク・状態等を含め詳細につきましては購入・ご検討者様にてお調べいただいたうえ種類や状態等は画像にてご確認・ご判断いただき購入者様の自己責任においてご購入ください。神経質の方や完品美品をお求めの方は申し訳ございませんがご購入をお控えいただければ幸いです。梱包・発送ですが・・・・＊レターパックライトにて発送させていただきます。＊破損・水濡れ防止対策をして発送させていただきます。＊商品発送後の紛失・盗難・破損等々の全てのトラブルにおいて当方は一切の責任は負いません。＊トラブル防止（すり替え・破損等）につき、購入後の返品・キャンセル等ははお受け出来ません。よろしくお願いします。
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