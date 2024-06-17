陶芸家　青木良太　黒陶金皿

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黒陶金皿S 直径16㎝×高さ3㎝岐阜県の現代陶芸作家の青木良太さんの作品です。現代アートのオブジェや、お抹茶碗等の代表的なお茶道具だけでなく、壷や食器、陶器のワイングラスなどを勢力的に制作されています。購入してから大切に保管しておりました。希少な初期作品ですので中々手に入らない一品です。陶芸の魅力を世界に発信すべく、誰も見たことの無い様な美しいものを作り続ける異色の陶芸家で、型にはまらないその作風が評価され、国内外にて受賞歴が多数あります。毎年20以上の個展を行いながら釉薬の研究を続け、古陶器や民芸とは違う新たな素材感を感じさせる作品を制作されています。金、銀、プラチナなど、通常は陶芸では扱わない素材も使用して、誰もみたことがないものを生み出し続けています。国民的番組の「情熱大陸」などのメディアにも取り上げられ、数多くの著名人や芸能人からも一目置かれるアーティストです。2019年には元タカラジェンヌのRiRiKA(花咲りりか)さんと結婚されたことでも話題になりました。最近はYouTubeで陶芸の作品の魅力、制作方法や鑑賞の奥深さを素人にも分かりやすく噛み砕いた表現で動画を配信されています。ポップで勢いのある現代アートの陶芸家です。【略歴】1978年 富山県に生まれる2002年 岐阜県多治見市陶磁器意匠研究所卒業。同年、岐阜県土岐市にスタジオ開設2004年 Ecolededecoratifs(geneve)に研修生として招かれる2009年 国内外で18個展を開催2010年 東京、大阪、名古屋、札幌、倉敷など、全国で個展を開催している2013年3月個展（61NOTE 台湾台北）※あまりにも個展数が多くて書ききれませんが、今もなお世界中で作品を発表していますルーシー・リー、ハンス・コパー、村上隆、安藤雅信、桑田卓郎、穴山大輔、篠崎裕美子、鯉江良二、加藤委、原憲司、加藤唐九郎、新里明士、内田鋼一、金理有、若杉聖子、田中雅文、水野幸一、村上祐仁、柳井友一、鈴木五郎などの作家物がお好きな方、千利休や古田織部、松村宗亮さんにリスペクトされている茶人とコレクターにオススメですチムチムゴッド美濃焼今焼へうげもの※交渉中であっても即購入された方を優先させて頂きます。