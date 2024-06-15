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☆額装済☆ Death NYC ロッタちゃん 現代アート
商品番号 G82114897182
商品名

☆額装済☆ Death NYC ロッタちゃん 現代アート
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DeathNYC世界限定100枚ロッタちゃんポップアート直筆サイン入り。公式ショップで購入した正規の作品です。額装済（マット付）ですので直ぐにお飾りいただけます。《商品情報》☆専用マット付き額装☆前面は安心安全なアクリル板☆アーティスト・・・DeathNYC☆作品サイズ・・・450×320mm☆状態・・・新品☆エディション有り☆直筆サイン有り☆エンボス加工(印影有り)☆証明書(COA)　エンボスステッカー有り☆公式ショップで購入した正規品です☆専用箱での発送※送料着払いを「メルカリ便（出品者負担）」に変更可能です。商品代金＋1200円でご変更いたします。その場合、必ず購入前に「メルカリ便に変更希望」とコメントをお願いします。梱包から発送まで迅速行いスムーズで気持良い丁寧な取引を心がけております。よろしくお願いします。#現代アート#奈良美智#インテリア
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