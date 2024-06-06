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商品詳細
SixTONES松村北斗さんのアクスタセットになります。数回外に持ち出したため少しの細かい傷がございますが、写真を撮ったりするぶんには気にならない程度だと思います。神経質な方はご購入御遠慮ください。即購入OK！お値下げ不可#SixTONES#松村北斗#アクスタ
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